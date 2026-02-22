Первые паспорта получили 26 подростков в Можайском округе

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

В актовом зале ЗАГСа Можайского округа 20 февраля прошла торжественная церемония вручения паспортов. Главный документ гражданина России получили 26 юных жителей муниципалитета.

В мероприятии приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев и депутат Совета депутатов Валерий Нагулин. Разделить значимость события с ребятами пришли их родные и близкие.

Обращаясь к виновникам торжества, Денис Мордвинцев отметил, что с этого дня они становятся полноправными членами общества и должны проявлять активную жизненную позицию. Он пожелал подросткам успехов в реализации планов. Валерий Нагулин подчеркнул важность подобных мероприятий для воспитания патриотизма у молодежи.

Торжественная церемония прошла в праздничной атмосфере. Юные можайцы получили не только паспорта, но и памятные подарки.

