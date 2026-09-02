Первые матчи Кубка главы Чехова по хоккею прошли в Ледовом дворце

31 августа на лед вышли хоккейные клубы «Чехов» и «Ночная лига» из Серпухова. В напряженной борьбе победу одержали хозяева льда, что обеспечило им путевку в финал турнира. Еще один матч прошел 1 сентября между командами «Ледоруб», в составе которой местные жители, и «Волки» из поселка Столбовая.

Уже 3 сентября в 19:00 состоится игра за третье место. В 21:00 зрителей ожидает матч, в котором определится победитель турнира. Поболеть за любимую команду может каждый, поскольку вход свободный. День города жители Чехова отметят масштабно уже в эту субботу, однако окунуться в атмосферу праздника можно уже сейчас на хоккейных матчах.