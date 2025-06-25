Первые автобусные остановки обустроят в поселке для многодетных в Дубне

Новые остановочные павильоны появятся в поселке для многодетных семей в районе Юркино. Там продолжается развитие необходимой инфраструктуры.

Первую остановку уже начали делать: провели земляные работы, подготовили основание под будущий павильон и заездной карман.

В ходе работ подрядчику предстоит перенести столб освещения. Это будет сделано без ущерба для основной линии. На нескольких опорах установят рожки из двух светильников: один на проезжую часть, второй — на тротуар, который тоже обустроят от остановки до въезда.

Ранее жителям поселка приходилось идти около километра до ближайшей остановки общественного транспорта. Новые павильоны будут расположены на маршруте № 13 от вокзала «Большая Волга» до Юркино.

В поселке также установят пешеходный переход, мигающий светофор и соответствующие дорожные знаки.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что создание комфортной и, главное, безопасной инфраструктуры в поселке для многодетных семей является приоритетной задачей.