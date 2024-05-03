Первые 50 кандидатов подали заявки о приеме в члены Общественной палаты Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:59 Первые 50 кандидатов подали заявки о приеме в члены Общественной палаты Подмосковья В Общественную палату Подмосковья изберут 99 членов Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Заявления о приеме в члены Общественной палаты Московской области нового созыва подали 50 кандидатов. Прием документов стартовал 15 апреля и продлится до 27 мая.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, право выдвинуть кандидата имеют некоммерческие организации. Одной из первых зарегистрировалась первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева. Она рассказала, какие документы требуются для регистрации.

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«Основными документами необходимыми для регистрации кандидата являются решение коллегиального органа НКО, нотариально заверенная копия устава этой организации, оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копия документа, удостоверяющего личность с пропиской в Московской области и, конечно, само заявление кандидата», — пояснила Дмитриева.

Всего в Общественную палату Московской области изберут 99 членов.

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