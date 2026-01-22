Первую выездную диспансеризацию 2026 года провели в Дубне
Специалисты Дубненской больницы 22 января провели выездной осмотр для сотрудников Госавтоинспекции. Инспекторы прошли обследование прямо на рабочем месте.
По словам начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Дубне Дениса Захарченко, такая форма работы позволяет сотрудникам, которые большую часть времени находятся на службе, быстро пройти необходимые процедуры и уделить внимание своему здоровью.
В рамках осмотра инспекторам были доступны скрининг на гепатит С, анализы, консультации узких специалистов, флюорография и маммография в мобильных комплексах, а также вакцинация от пневмококковой инфекции и диагностика в Центре здоровья — проверка состава тела и функции дыхательных путей.
Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что в городе упростили прохождение диспансеризации. По его словам, больница полностью обновила подход, заменив оборудование на цифровое, и теперь обследоваться можно шесть дней в неделю. По запросу предприятий врачи могут выезжать прямо к сотрудникам.