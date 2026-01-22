Первую выездную диспансеризацию 2026 года провели в Дубне

По словам начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Дубне Дениса Захарченко, такая форма работы позволяет сотрудникам, которые большую часть времени находятся на службе, быстро пройти необходимые процедуры и уделить внимание своему здоровью.

В рамках осмотра инспекторам были доступны скрининг на гепатит С, анализы, консультации узких специалистов, флюорография и маммография в мобильных комплексах, а также вакцинация от пневмококковой инфекции и диагностика в Центре здоровья — проверка состава тела и функции дыхательных путей.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что в городе упростили прохождение диспансеризации. По его словам, больница полностью обновила подход, заменив оборудование на цифровое, и теперь обследоваться можно шесть дней в неделю. По запросу предприятий врачи могут выезжать прямо к сотрудникам.