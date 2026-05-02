Первую весеннюю грозу ждут в Подмосковье 5 мая

Первая весенняя гроза с порывистым ветром ожидается в Москве и Подмосковье 5 мая. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России, сославшись на последние прогностические данные.

«Ожидается, что днем во вторник, 5 мая, в отдельных районах столичного региона может прогреметь гроза, которая местами будет сопровождаться усилением юго-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что температура воздуха в Москве поднимется до 23-25 градусов, а в области — до 20-25 градусов тепла. Это значит, что предстоящая гроза станет первой в столичном регионе с начала года.

Годом ранее, в 2025-м, первая мощная гроза прогремела в Москве и некоторых районах Подмосковья вечером 23 апреля.

Собеседник агентства добавил, что ночь на 5 мая будет теплой.

Ранее апрель 2026 года в Москве стал одним из самых дождливых за последние десятилетия и занял второе место по количеству осадков в XXI веке.