Первую в этом году радугу заметили на севере Подмосковья

В Подмосковье впервые в этом году заметили радугу. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале поделился кадрами природного явления.

«На севере Московской области прошумели короткие дожди, и опускающееся к горизонту Солнце отметилось первой в году радугой!» — отметил Леус.

Синоптик ранее предупреждал о надвигающемся на столичный регион похолодании. В среду по прогнозу — небольшие дожди, к четвергу воздух прогреется до майских температур. Дожди возможны к концу недели, а в воскресенье может пойти мокрый снег — температура опустится до +7 градусов.

В понедельник возможны легкие ночные заморозки. Слабые заморозки возможны и во вторник, но осадки прекратятся, температура поднимется до +8… +10 градусов.