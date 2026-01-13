Первую в 2026 году жилищную выплату получила молодая семья в Ленинском округе

В Ленинском городском округе началась выдача государственных сертификатов на покупку жилья для молодых семей. Первыми получателями в новом году стали супруги Лукьянчук, воспитывающие двоих детей.

Сертификат семье вручил глава округа Станислав Каторов. Церемония прошла в центральной библиотеке города Видное.

«Поддержка семьи — один из наших главных приоритетов. Уверен, что собственное жилье станет прочным фундаментом для будущего этой семьи», — сказал Каторов.

Евгения и Андрей Лукьянчуки воспитывают трехлетнюю Есению и годовалого Елисея. Сейчас они живут в квартире площадью около 20 квадратных метров.

«Это огромная радость. Вчетвером в нашей маленькой квартире стало очень тесно. Сейчас мы как раз выбираем, где купить новое жилье», — рассказала Евгения.

Программа реализуется в рамках федеральной и региональной поддержки молодых семей. В 2025 году в Ленинском округе жилищные условия смогли улучшить три молодые семьи.