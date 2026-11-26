В Кадетской школе городского округа Люберцы с 26 ноября начала работу секция практической стрельбы. Это первый подобный проект в округе.

Занятия организованы в рамках ранее подписанных соглашений о сотрудничестве между администрацией Люберец и Федерацией практической стрельбы России, которую представляет президент Михаил Гущин, а также Федерацией практической стрельбы Московской области. Муниципалитет оборудовал помещение и закупил современное стрелковое оборудование. Заниматься смогут дети от 10 лет, тренировки будут проходить 2–3 раза в неделю под руководством опытных наставников. Для учащихся школы занятия бесплатные.

В торжественном открытии приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков и член Исполнительного комитета Федерации практической стрельбы России Татьяна Дудоладова. «Практическая стрельба стала 42 видом спорта, который культивируется в городском округе Люберцы. И мы заинтересованы в его развитии и популяризации — в июне наш округ впервые принял Первенство России по практической стрельбе. Уверен, что совсем скоро и люберецкие спортсмены представят муниципалитет на соревнованиях самых высоких уровней», — отметил Владимир Волков.

В развитии практической стрельбы в Люберцах особое внимание предполагается уделить привлечению детей и подростков, формированию устойчивого интереса к стрелковым дисциплинам, ответственности, концентрации внимания и культуры безопасного обращения со спортивным оборудованием.