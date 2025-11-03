Первую партию песко-соляной смеси для посыпки дорог зимой доставили в Дубну

Более 300 тонн специальной смеси для отсыпки дорог от обледенения получили в Дубне. Ночные заморозки в округе ожидают уже в начале этого месяца.

До конца года заказали 1200 тонн. Часть уже заготовили. Остаток будут заводить по мере необходимости.

Храниться смесь будет в трех локациях. Для удобства и оперативности работ их расположили в разных частях города — в Институтской части, на Большой Волге, в Левобережье.

Особенно тщательно планируют посыпать центральные улицы. По ним в Дубне проходят маршруты общественного транспорта. Это проспект Боголюбова, улицы Тверская, Понтекорво и Свободы.

«Пескосоляная смесь закуплена в достаточном количестве, снегоуборочная техника подготовлена к работе. Мы будем уделять особое внимание содержанию дорог в зимний период, чтобы для всех участников движения они были по-настоящему безопасными», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Кроме того, уже определили объем, который понадобится, чтобы обеспечить безопасность на дорогах с нового года до конца зимы — это еще плюс 3300 тонн. Всего же, включая подрядные организации, в Дубне на этот зимний период закупят 6,5 тысячи тонн смеси.