Первую партию гумпомощи отправили из Домодедова жителям Курской области

В молодежном центре «Победа» в Домодедове продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Первую партию груза уже отправили пострадавшим.

Сначала помощь из Домодедова отправили на распределительный склад, который работает в Балашихе. Оттуда 30 тонн отсортированных вещей со всех округов Подмосковья отправят на фуре в Курск. Пострадавшим передадут генераторы и бытовую технику, воду и продукты, новую одежду и средства личной гигиены.

Сбор гумпомощи ведется ежедневно с 10:00 до 18:00 в молодежном центре «Победа» в Домодедове по адресу: площадь 30-летия Победы, 2. Контактный телефон: 8 (49-67) 93-51-53.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

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