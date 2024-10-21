Первую операцию по удалению редкой опухоли ребра провели в Балашихе

Мужчина 52 лет обратился в Московский областной онкологический диспансер с жалобами на боль в грудной клетке. Диагностика выявила у него редкую патологию — фибромиксому ребра. Это доброкачественная опухоль из разросшегося хряща, которая способна перерождаться в рак.

Пациент рассказал, что недавно получил травму грудной клетки, но к врачу обращаться не стал. В больницу пришел, когда боль в области ребер усилилась. Диагностика выявила фибромиксому, которая никак себя не проявляла.

«Такая опухоль встречается крайне редко, и в нашем учреждении мы впервые провели операцию по удалению ребра с опухолью. Хирургическое вмешательство выполнили щадящим методом — через три прокола», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 Сергей Тараров.

Выбранный метод операции позволил облегчить восстановление организма, снизил уровень боли.

Опухоль отправили на гистологическое исследование, которое подтвердило доброкачественность новообразования. Дальнейшее лечение пациенту не требуется, риск перерождения в рак предотвращен.

Мужчину уже выписали из больницы, он вернулся к обычной жизни.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».