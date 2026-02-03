Первую очередь промпарка «Балашиха» построили более чем наполовину

Готовность объекта, возводимого с июня прошлого года, превысила 50%. В третьем квартале 2026 года инвесторы получат здание площадью почти 30 тысяч квадратных метров.

На строительной площадке полностью завершили монолитные работы — возвели каркас и смонтировали металлоконструкции. На 90% выполнено устройство наружных инженерных сетей. Сейчас специалисты занимаются отделкой фасадов, остеклением и монтажом кровли. В ближайшее время начнут устанавливать системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

По информации девелопера Parametr, в первой очереди уже продано свыше 80% площадей. Их приобретают компании из сфер производства, розничной торговли и логистики. Все помещения будут переданы резидентам полностью готовыми к эксплуатации.

Промышленный парк «Балашиха» — это мультиформатная площадка. Помимо формата light industrial, здесь запланированы здания типов flex box и big box, что позволит привлечь бизнес разного масштаба.