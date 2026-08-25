Первую очередь индустриального парка «Титан» запустили в Подмосковье

В Подмосковье активно развивают площадки, где бизнес может реализовать различные проекты. Губернатор региона Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов открыли первую очередь государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском округе.

В первом корпусе разместились семь отечественных компаний-производителей. Известно, что вся территория парка забронирована резидентами еще до открытия.

Планируемый объем инвестиций составит 50 миллиардов рублей.

«Мы сегодня открываем первую очередь: на 100 гектарах продолжают возводиться помещения в формате „Лайт Индастриал“, а также предприятия. Здесь присутствуют коллеги, которые умеют успешно это делать. И я не сомневаюсь, что все, что они построят, будет востребовано», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Первый камень в основание индустриального парка в Ленинском округе заложили в октябре 2024 года.