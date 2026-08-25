Первую очередь еще трех индустриальных парков запустят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье стремительно развивают комплексные производственные площадки. До конца года в регионе запустят первые очереди еще трех государственных индустриальных парков формата «все включено», доложили губернатору Андрею Воробьеву во время его визита в Ленинский округ.

В Дмитровской округе начнет работать индустриальный парк «Ключ». Также запланировали введение первой очереди площадки «Союз» в Жуковском и «Импульс» в Раменском.

Открытие парка «Вектор» в Сергиево-Посадском округе наметили на 2027 год.

Всего в инфраструктуру государственных индустриальных парков Подмосковья вложат 30 миллиардов рублей. Ожидается привлечение 200 миллиардов рублей частных инвестиций, а также создание 30 тысяч рабочих мест.