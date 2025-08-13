Первую эффективную школу полного дня откроют в Королеве 1 сентября

Проверка готовности новой школы полного дня к 1 сентября прошла в Королеве. В ней поучаствовали представители администрации округа, а также родители будущих учеников.

Новая образовательная площадка появилась благодаря перепрофилированию бывшего детского сада, входящего в структуру гимназии № 11. Капремонт здесь провели по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Теперь в учреждении будут обучать 75 младших школьников. При этом материал первого и второго классов они будут осваивать за один год. Также дети будут изучать английский язык с первого класса и второй иностранный язык — с третьего.

Для учеников подготовили просторные светлые классы с современной мебелью и оборудованием, зоны отдыха, спальни для дневного сна.

Накануне в учреждении прошла родительская приемка. Ее организовала партия «Единая Россия».

Участие в проверке приняли мамы будущих первоклассников вместе, первый заместитель председателя Совета депутатов Королева Дмитрий Денисов и председателем комитета образования Наталия Гусарова.