Первомайскую школу в Истре отремонтировали к началу учебного года

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

В Первомайской школе в Истре к началу учебного года сделали ремонт. По просьбе учителей, стены расписали в салатовые, абрикосовые и сиреневые оттенки и украсили мотивационными слоганами.

Педагоги считают, что яркие цвета и плакаты будут не только радовать школьников, но и мотивировать к хорошей учебе. В школе учатся более 360 человек, а 1 сентября в нее придут еще 40 первоклассников. Для них сделали просторные и светлые классы с новыми партами, чтобы у детей сложилось положительное впечатление о школе.

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Кроме этого, обновили еще и школьный стадион: установили освещение и сделали ограждение с отдельным входом. Его теперь смогут посещать не только ученики, но и жители села Лучинское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе отремонтируют более 50 школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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