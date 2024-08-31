Первомайскую школу в Истре отремонтировали к началу учебного года

В Первомайской школе в Истре к началу учебного года сделали ремонт. По просьбе учителей, стены расписали в салатовые, абрикосовые и сиреневые оттенки и украсили мотивационными слоганами .

П едагоги считают, что яркие цвета и плакаты будут не только радовать школьников, но и мотивировать к хорошей учебе. В школе учатся более 360 человек, а 1 сентября в нее придут еще 40 первоклассников. Для них сделали просторные и светлые классы с новыми партами, чтобы у детей сложилось положительное впечатление о школе.