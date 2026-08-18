Первомайская школа в Истре участвует в проекте «Киберурок»

По словам преподавателя школы Татьяны Макаровой, «Киберурок» носит не только просветительный, но и образовательный характер. Уже с первого класса дети вместе с виртуальным персонажем Кибермишкой начнут изучать основы цифровой гигиены и информационной безопасности. Они научатся работать с приложениями для создания медиаконтента, получат навыки программирования и взаимодействия с искусственным интеллектом.

Для «Киберурока» разработали обширную образовательную программу с первого по одиннадцатый классы. Вместе со школьниками будет взрослеть и персонаж: из маленького и неопытного Кибермишки он вырастет в большого Кибермедведя, владеющего всеми необходимыми знаниями для погружения в мир цифровых технологий.