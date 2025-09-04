Первоклассники школы в Одинцове получили мороженое от губернатора Подмосковья

В школе «Логос» более 40 первоклассников получили сладкий подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Детей угостили пломбиром по случаю праздника — Дня знаний.

Акция в честь начала учебного года уже стала доброй традицией — мороженое учащимся школ в Подмосковье раздают уже пятый год подряд.

Школьники с воодушевлением получают угощение в День знаний, что поддерживает атмосферу праздника в преддверии начала учебы. Ребята из Одинцова не стали исключением — первоклассник Данила Пинчуров поделился впечатлениями. «Очень вкусное мороженое! Пломбир — мое любимое», — рассказал мальчик.

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе «Логос» ребят поздравили учителя, родители, одиннадцатиклассники и директор школы Дина Арчугова. «Наших первоклассников мы с любовью и добром принимаем в нашу большую и дружную семью. С праздником, с началом нового учебного года!» — сказала она.

Для первоклассников также провели праздничные развлекательные мероприятия. В программе дня были игры, интерактивные занятия, на сцене актового зала выступали танцоры и чирлидеры.