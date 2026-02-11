Первоклассники приняли участие в благотворительной акции в Можайске

Первоклассники школы № 1 Можайска собрали корм для животных и лично посетили местный приют. Поездка стала частью благотворительной акции «Доброе дело» и помогла детям не только помочь, но и узнать, как заботиться о четвероногих подопечных.

8 февраля вместе с родителями школьники отправились в Можайский приют, чтобы лично передать собранное и познакомиться с его обитателями. Дети прошли по территории, напоминающей небольшой городок, и узнали от сотрудников, как ухаживать за животными зимой: в холода собакам варят питательные каши, а с приходом тепла переводят на сухие корма.

«Такие поездки воспитывают в детях сострадание и понимание, что мы навсегда в ответе за тех, кого приручили. Наши ученики с огромным удовольствием приняли участие в акции, потому что искренне хотели помочь нашим меньшим братьям», — рассказала классный руководитель Ольга Сидорович.

Для животных визиты гостей — важная часть социализации: они учатся доверять людям, а значит, у них выше шанс обрести новый дом. Некоторые первоклассники после экскурсии всерьез задумались о том, чтобы взять питомца из приюта.

12 февраля в Можайском культурно-досуговом центре состоится посвящение в «Орлята России». Ребята уверены: добрые дела станут неотъемлемой частью их школьной жизни. Акция в приюте показала, что даже маленькие шаги могут сделать мир теплее — и для людей, и для тех, кто от них зависит.