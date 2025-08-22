Первоклассникам в Воскресенске вручили ранцы с канцелярией

Глава Воскресенска Алексей Малкин вручил рюкзаки со школьными принадлежностями двум будущим первоклассникам. Такой подарок они получили благодаря областной поддержке малообеспеченных семей.

Семьям оказывают помощь по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В них собрано все, что может понадобиться ребятам в начале учебы. Поздравляю ребят с новым этапом в жизни, желаю верных друзей и хороших отметок», — отметил Алексей Малкин.

Школьники получили тетради, ручки и карандаши, пенал, набор цветной бумаги и картона, альбом для рисования, акварельные краски и пластилин. Все продумано так, чтобы сделать начало учебного года комфортным и радостным.

Рюкзаки получают малообеспеченные семьи по поручению губернатора. Помимо этого, им положены выплаты для подготовки детей к школе.