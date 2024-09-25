Первое заседание Совета депутатов в новом составе прошло в Мытищах

На заседании были сформированы девять постоянных депутатских комиссий, а также избраны их составы и председатели. Комиссию по бюджету, экономике и промышленности возглавит Юрий Казанов, комиссию по градостроительству и ЖКХ — Евгений Коваленко, комиссию по потребительскому рынку, предпринимательству и сельскому хозяйству — Николай Шпак. Виктор Сошин будет руководить комиссией по культуре и туризму, Юрий Гончарук — комиссией по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике. Наталья Гречаная займется вопросами образования, Алексей Лаптев — земельно-имущественными отношениями и экологией, Антон Умников — физической культурой и спортом, а Карен Арутюнян — молодежной политикой.

В рамках заседания также обсуждались организационные вопросы. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила депутатов с избранием и подчеркнула важность ответственности в их работе: «Уверена, что новый депутатский корпус продолжит те славные традиции, которые уже зародились в этом представительном органе муниципального образования». Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков присоединился к поздравлениям, пожелав плодотворной работы на благо округа.

Подводя итоги первого заседания, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов отметил, что главное для любого депутата — желание работать во имя своих избирателей и делать городской округ лучше: «В этой работе нельзя быть безучастным, относиться к ней формально. Она требует прежде всего искренности и ответственности за принятие тех или иных решений».

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