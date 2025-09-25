Первое заседание совета депутатов нового созыва прошло в Шатуре
На первом заседании присутствовали 24 народных избранника. Всем им вручили удостоверения депутатов.
В новый состав совета вошли 20 представителей «Единой России», два — от КПРФ и по одному представителю от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР.
Депутат Московской областной думы Эдуард Живцов и глава округа Николай Прилуцкий поздравили народных избранников. «Всех вас, сидящих за этим столом, объединяет патриотизм, любовь к Родине и желание сделать лучше наш родной округ. Хочу, чтобы это желание все пять лет вас не покидало», — сказал Николай Прилуцкий.
На первом заседании депутаты утвердили регламент работы и структуру совета. Председателем был избран Дмитрий Янин, а его заместителем — Алексей Кадочкин. В совете будет пять комиссий: по финансово-экономическим вопросам, ЖКХ, по вопросам социальной политики, по вопросам архитектуры, градостроительства, земельным вопросам и экологии, по вопросам местного самоуправления.
Напомним, выборы в совет депутатов проходили с 12 по 14 сентября. В округе работала 41 участковая избирательная комиссия.