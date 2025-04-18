Первое заседание совета депутатов нового созыва прошло в Люберцах

В минувшие выходные состоялись выборы депутатов окружного совета. В его состав вошли 32 представителя разных партий и самовыдвиженцы.

В первом заседании избранного совета принял участие глава городского округа Владимир Волков. Он поблагодарил всех, кто обеспечивал легитимность, безопасность и прозрачность выборов, а также тех, кто пришел на избирательные участки и проголосовал.

Руководитель муниципалитета поздравил народных избранников. «Вы — люди совершенно разных профессий и призваний. Но важно, что всех объединяет одно — высокое доверие люберчан, которое предстоит оправдать», — подчеркнул Владимир Волков.

На должность председателя совета депутатов единогласно был избран Петр Ульянов, а его первым заместителем — Александр Шлапак, сформированы постоянные депутатские профильные комиссии.

На заседании были назначены публичные слушания по проекту устава городского округа, которые пройдут 20 мая 2025 года в 15:00 в здании администрации. Обновление документа связано с объединением территорий городских округов Дзержинский и Люберцы.