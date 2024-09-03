Первое заседание осенней сессии Мособлдумы состоится 5 сентября

В четверг, 5 сентября, состоится первое заседание осенней сессии Мособлдумы. В повестке заседания порядка 15 вопросов, включая увеличение ежемесячных доплат пенсионерам и поддержка бойцов СВО и их семей,.

«В первую очередь мы планируем рассмотреть законопроект об увеличении ежемесячных доплат нашим пенсионерам. Сейчас мы доплачиваем до 18 тысяч рублей. Планируется же, что если пенсия будет составлять меньше 20 тысяч рублей, то мы будем доплачивать до этой суммы», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Отмечается, что мера затронет неработающих одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет.

Парламент планирует рассмотреть в третьем, окончательном чтении законопроект о поддержке молодых педагогов, участвующих в СВО. После возвращения с фронта они сохранят статус «молодого специалиста» и все соответствующие меры поддержки.

Брынцалов также отметил, что основным приоритетом остается поддержка участников СВО и их семей. Он подчеркнул, что летом депутаты активно готовились к осенней сессии, встречаясь с жителями и семьями участников СВО, и собранные обращения станут ориентиром для дальнейшей работы.

Работа над региональным бюджетом начнется осенью. Спикер напомнил, что депутаты продолжат оказывать всестороннюю помощь жителям приграничных регионов, вынужденным покинуть свои дома.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».