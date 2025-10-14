Первое заседание Молодежного парламента прошло в Воскресенске

В новый созыв Молодежного парламента при совете депутатов городского округа вошли девять человек с активной гражданской позицией. На встрече они избрали председателя, его заместителя, секретаря, утвердили регламент работы и составы комиссий.

Главой Молодежного парламента стала Анастасия Парахина, ее заместителем — Мария Савенкова, секретарем — Александра Лазуткина. С избранием на ответственные посты девушек поздравил заместитель председателя совета депутатов Сергей Слепов.

Председателем Комиссии по социальному развитию будет Виктория Павлова, а Комиссию по вопросам инфраструктуры возглавит Артемий Максимов.

Парламентарии планируют не только развивать молодежную политику, но и принимать участие в общественно-политической жизни округа, активно работать по патриотическому воспитанию молодежи, наладить диалог со старшеклассниками школ Воскресенска, привлекать их к волонтерской деятельности. Кроме того, молодые люди получат возможность учиться у опытных коллег из совета депутатов и администрации, перенимая их знания и навыки.