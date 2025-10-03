Первое заседание Молодежного парламента прошло в Мытищах

Участие в заседании приняли 12 молодых парламентариев от 16 до 35 лет. Заседание открыл Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, он подчеркнул важность молодежной структуры в решении социальных проблем и поддержке инициатив молодежи.

Обсудили на встрече организационные вопросы, связанные с началом работы парламента. Школьники, студенты, молодые специалисты с предприятий и организаций городского округа вошли в состав Молодежного парламента.

Председателем единогласно избрали Григорий Магеро — сотрудника Центра физической культуры и спорта «Мытищи», участника боевых действий, тренера по адаптивному спорту городского округа.

Утвердили на заседании перечень комиссий, которые будут работать при парламенте на постоянной основе и займутся разработкой и реализацией различных проектов, направленных на улучшение жизни в Мытищах.

«Перед молодыми людьми открыта возможность напрямую участвовать в принятии решений, которые смогут повлиять на развитие нашего округа», — отметил Андрей Гореликов.