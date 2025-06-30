Первое занятие по китайскому языку для пенсионеров прошло в Воскресенске

В Комплексном центре «Воскресенский» провели первое занятие по китайскому языку для пенсионеров из клуба «Активное долголетие». Его посетили 22 участницы.

Собравшимся рассказали о традициях, культуре Китая и познакомили с самыми простыми фразами на китайском языке. Подобные занятия проходят два раза в неделю. На уроках пенсионеры тренируют память и внимание, общаются и заводят новые знакомства. Посетить занятия может любой житель Воскресенска старшего поколения.

А для того, чтобы стать участником проекта «Активное долголетие», необходимо позвонить в Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Воскресенский“» по номеру 8 (496) 442-30-09 или обратиться лично по адресу: город Воскресенск, улица Победы, дом № 30, кабинет № 6.