Первое в России производство замороженных заквасок запустили в Подмосковье

Компания «Союзнаб» запустила в Красногорске первое в России производство криогранулированных заквасок — это современная технология, которая раньше была доступна только за границей. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Теперь Россия стала третьей страной в мире, освоившей такой способ. Новые закваски помогут делать молочную продукцию лучше по качеству и полезнее для потребителей.

«Над реализацией высокотехнологичного проекта команда биотехнологов и инженеров компании „Союзнаб“ работала в течение восьми лет. Новое производство замороженной закваски запустили в начале этого года, а уже сейчас компании удалось вывести предприятие на полную мощность», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиции в проект составили почти полмиллиарда рублей. Новое производство рассчитано на переработку до двух миллионов тонн молока в год, что позволяет не только обеспечить внутренний рынок, но и выйти на международный уровень.

«Запуск нашего нового производства — стратегический шаг в развитии импортозамещения, обеспечивающий отечественным предприятиям доступ к инновационному продукту для выпуска молочной продукции с улучшенными характеристиками, включая увеличение срока хранения и улучшения вкусовых свойств молочной продукции», — подчеркнула руководитель Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики ГК «Союзнаб» Елена Русанова.

Главным элементом нового завода стал полностью автоматизированный криогранулятор — его разработали с нуля, и он оказался точнее и эффективнее зарубежных аналогов. Вся технология включает восемь четко выверенных этапов, каждый из которых проходит под строгим контролем. Один из главных процессов — шоковая заморозка с использованием жидкого азота. Благодаря этому закваски сохраняют свои свойства и натуральность, что особенно важно для качества конечного продукта.