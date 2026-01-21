Первое в 2026 году заседание Совета Общественной палаты прошло в Мытищах

На заседании обсудили проведение спортивных турниров на новых территориях России. Также поговорили об отправке гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции.

19 января председатели и заместители девяти комиссий Общественной палаты обсудили запланированные проекты на ближайшие месяцы. В планах — соревнования по стрельбе «Готов к труду и обороне», «Веселые старты» и другие мероприятия, которые пройдут в 2026 году.

Особое внимание уделили мероприятиям в сфере культуры, здравоохранения и безопасности. Общественники выступят организаторами юбилейного концерта Владимира Высоцкого, экскурсии в музей «Гараж особого назначения», праздничных программ на Масленицу. Также они примут участие в социальных мониторингах учреждений здравоохранения и образования.

Председатель окружной Общественной палаты Игорь Савош отметил, что комиссии готовы к дальнейшей плодотворной работе на благо округа и его жителей.

Глава округа Юлия Купецкая подчеркнула, что Общественная палата — это не только важное звено взаимодействия с жителями, но и часть команды единомышленников.