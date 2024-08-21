Первое родительское собрание провели в Инженерной школе в Дмитрове

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Для родителей учеников Инженерной школы провели общее собрание. Они узнали о безопасности и питании детей, режиме работы школы и предстоящих событиях.

Мамы и папы учеников узнали больше о проекте «Школа полного дня» и «Выходи решать». Там особый акцент сделан на внедрение новых технологий, проектной работы и практических занятий на базе «Кванториума».

По словам организаторов, родительские собрания — важная часть образовательного процесса. Родители и педагоги могут обсудить новые идеи, технологии и проекты для развития детей.

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