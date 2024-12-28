Первое автоматизированное производство акустических систем открыли в Мытищах

Компания «Гагарин Урал Завод» в Мытищах запустила первую роботизированную линию по производству акустических систем в России. На предприятии будут выпускать более пяти миллионов единиц продукции в год.

Нововведение повысит качество продукции и снизит уровень брака до 0,1%. Заказчиками уже стали ведущие автомобильные заводы страны: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ и другие крупные компании.

Еще одну автоматизированную линию, оснащенную искусственным интеллектом, откроют во втором квартале 2025 года. При этом темп производства увеличится до 10 миллионов экземпляров в год, а к 2030 году — до 50 миллионов. Такие объемы полностью покроют спрос российского рынка в акустических системах для оборонной промышленности, Российских железных дорог, стадионов, концертных залов, систем оповещения.

Роботизированные линии сделают «Гагарин Урал Завод» уникальным в своем роде предприятием с высокотехнологичной автоматизации не только в России, но и в Европе. С официального разрешения родственников первого космонавта Земли 12 апреля 2024 года компания запустила пилотную сборку портативных колонок под брендом «Гагарин».