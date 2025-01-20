Первое архиерейское богослужение прошло в храме деревни Сераксеево

В новом храме Серпухова прошло первое Архиерейское Богослужение. Его провели в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Богослужение провел Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Икону доставили в новый храм специально для этого события.

Ранее мироточивую икону привозили в Серпухов три года подряд. Это стало возможным благодаря инициативе общероссийской организации «Здоровое Отечество».

«Благодарю Владыку Аксия, который в светлый праздник Богоявления разделил с нашим округом это важное событие. Отдельные слова благодарности президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву, при поддержке которого был возведен новый храм», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее мы рассказывали о том, что в Серпухове освятили два колокола для звонницы церкви Николая Чудотворца.