Два колокола для звонницы церкви Николая Чудотворца освятили в Серпухове

В Бутках освятили недостающие колокола на звонницу церкви Святителя Николая Чудотворца. Восстановление храма началось в 2000-х годах.

Церковь построили вместо деревянного храма в 1711 году. Храм является одним из самых старинных в округе.

Колокольню здесь разрушили в советское время. Сейчас храм восстанавливают. На его территории верующие проводят субботники.

Освятили колокола Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, а также Благочинный Серпухова, иерей Дионисий и настоятель храма архимандрит Кирилл.

«Пообщался с родителями и юными посетителями воскресной школы Всехсвятского храма. Духовная жизнь — основа благополучия и процветания округа, и ценно, что ребята с юных лет становятся участниками такого важного события», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее мы рассказывали о том, что сотни жителей Серпухова поучаствовали в крещенских купаниях.