Первенство России по стрельбе из пневматического оружия пройдет в Люберцах

С 23 по 28 июня в Люберцах впервые пройдет Первенство России по практической стрельбе из пневматического оружия. Мероприятие проведут на базе Дворца спорта «Триумф». Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический».

В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменом более чем из 30 регионов России. Это девушки и юноши от 11 до 20 лет.

Подмосковье представят свыше 50 стрелков.

«Первенство России в Люберцах стало одним из крупнейших молодежных соревнований по практической стрельбе в стране. В течение недели спортсмены демонстрируют высокий уровень подготовки, соревнуясь в точности, скорости и мастерстве владения пневматическим оружием», — рассказали организаторы.