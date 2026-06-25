Первенство России по стрельбе из пневматического оружия пройдет в Люберцах
С 23 по 28 июня в Люберцах впервые пройдет Первенство России по практической стрельбе из пневматического оружия. Мероприятие проведут на базе Дворца спорта «Триумф». Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический».
В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменом более чем из 30 регионов России. Это девушки и юноши от 11 до 20 лет.
Подмосковье представят свыше 50 стрелков.
«Первенство России в Люберцах стало одним из крупнейших молодежных соревнований по практической стрельбе в стране. В течение недели спортсмены демонстрируют высокий уровень подготовки, соревнуясь в точности, скорости и мастерстве владения пневматическим оружием», — рассказали организаторы.
Турнир направлен на развитие детско-юношеского спорта и популяризацию практической стрельбы среди молодежи.
Организаторами выступили Федерация практической стрельбы России при поддержке губернатора Андрея Воробьева и Федерации практической стрельбы Московской области.