Первенство России по практической стрельбе прошло в Люберцах

Дворец спорта «Триумф» впервые в истории принял первенство России по практической стрельбе из пневматического оружия. Московскую область представили свыше 50 юношей и девушек в возрасте от 11 до 20 лет.

В соревнованиях участвовали юные спортсмены из 33 регионов России. Борьба велась за так называемый «хит-фактор». Спортсмены оценивали обстановку всего за несколько минут до старта. Задача — набрать максимум очков за минимум времени. В упражнениях имитируется реальная стрелковая ситуация, поэтому и оружие здесь — полные пневматические копии боевых образцов, вплоть до массы и спускового механизма. Отличие от «взрослых» соревнований лишь в том, что главная цель турнира — не просто выявить сильнейшего, а воспитать культуру безопасности. Существует «Кодекс стрелка», который участники обязаны соблюдать с детства.

«У нас четыре простых правила. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока оружие не будет направлено на мишень. Я всегда буду обращаться с оружием, как с заряженным. Перед тем, как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью, что за ней. И я никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять», — пояснил заместитель главного судьи Максим Буслов.

За соблюдением правил на огневом рубеже следил не только судейский корпус, но и передовая электроника, которая в автоматическом режиме фиксировала попадания и мгновенно считала очки, исключая человеческий фактор.