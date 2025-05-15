Первенство России по кикбоксингу пройдет в Наро-Фоминске с 18 по 23 мая

С 18 по 23 мая в Наро-Фоминске пройдет первенство России по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте от 13 до 18 лет. Бои пройдут в трех направлениях: фулл-контакт, лоу-кик и К1. Победители получат шанс попасть в молодежную сборную России и выступить за страну на международных турнирах.

Напомним, соревнования организуют по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».

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