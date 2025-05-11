Воробьев поздравил подмосковных лицеистов с победой на международной олимпиаде

Подмосковные школьники стали призерами Азиатской олимпиады по физике в Саудовской Аравии. Россию на ней представляли семь человек, четверо из них — 11-классники Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале.