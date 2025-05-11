Воробьев поздравил подмосковных лицеистов с победой на международной олимпиаде
Подмосковные школьники стали призерами Азиатской олимпиады по физике в Саудовской Аравии. Россию на ней представляли семь человек, четверо из них — 11-классники Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Иван Лукин занял первое место, призовые вторые получили Михаил Аронов, Павел Руковчук и Денис Романов.
Губернатор отметил высокий уровень знаний и целеустремленность старшеклассников.
«Мы все — ваши родители, учителя, друзья — гордимся вами! Поздравляю с победой!» — написал Воробьев.
Также глава Московской области упомянул, что в интеллектуальных состязаниях по физике в Саудовской Аравии принимали участие более 220 человек из 30 стран мира.