Первенство Подмосковья по настольному теннису прошло в Истре

Турнир начался в День России, а затем каждые две недели участники показывали, на что они способны в этом виде спорта. Первенство по настольному теннису в округе проходит уже четвертый год подряд.
В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей Московской области. В финальном туре Алексей Фомичев из Москвы одолел мастера спорта России, чемпиона Европы среди студентов Илью Шамина и занял первое место. Бронзовую награду завоевал Александр Савенко из Одинцова.
В другой категории триумфатором стал Аркадий Баталин из Солнечногорска. Второе место заняла ученица Истринской школы № 2 Дарья Игнатьева, а бронзу завоевал Анатолий Осипов из Дедовска.
Четвертый тур определил восемь сильнейших команд, которые сойдутся в решающем матче за Суперкубок первенства и звание абсолютного чемпиона. Пройдут соревнования 9 августа в спортивном комплексе «Арена-Истра».
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