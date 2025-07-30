Первенство Подмосковья по настольному теннису прошло в Истре

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

Турнир начался в День России, а затем каждые две недели участники показывали, на что они способны в этом виде спорта. Первенство по настольному теннису в округе проходит уже четвертый год подряд.

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей Московской области. В финальном туре Алексей Фомичев из Москвы одолел мастера спорта России, чемпиона Европы среди студентов Илью Шамина и занял первое место. Бронзовую награду завоевал Александр Савенко из Одинцова.

В другой категории триумфатором стал Аркадий Баталин из Солнечногорска. Второе место заняла ученица Истринской школы № 2 Дарья Игнатьева, а бронзу завоевал Анатолий Осипов из Дедовска.

Четвертый тур определил восемь сильнейших команд, которые сойдутся в решающем матче за Суперкубок первенства и звание абсолютного чемпиона. Пройдут соревнования 9 августа в спортивном комплексе «Арена-Истра».