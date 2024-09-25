Первенство по самбо прошло в спортивной школе в Котельниках

Более 250 спортсменов поучаствовали в окружном первенстве по самбо в Котельниках. На соревнования приехали также самбисты из других регионов страны.

Состязания прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе спортивной школы «Котельники». В них поучаствовали более 250 спортсменов 2009–2017 годов рождения.

Схватки прошли между ребятами из Котельников, Москвы и городов Московской, Нижегородской, Рязанской и Липецкой областей. Дети соревновались в разных категориях.

Почетным гостем первенства стала мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, заслуженный мастер спорта России, девятикратная чемпионка мира, двадцатитрехкратная чемпионка Европы и четырнадцатикратная чемпионка России по сумо Олеся Коваленко.

Также теплые слова сказал тренер спортивной школы «Котельники», президент федерации самбо и дзюдо города Дмитрий Печенин.

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