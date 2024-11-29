Турнир по настольному теннису среди дворовых команд прошел в Мытищах

В Мытищах определили победителей теннисного турнира среди дворовых команд. В соревнованиях участвовали школьники в возрасте до 15 лет.

Спортсмены-любители выступали в трех возрастных группах. Так, в категории до 15 лет среди девочек одержала победу Анастасия Саврычева. В юношеской группе до 13 лет первое место занял Платон Григорьев. А среди мальчиков 2009-2010 годов рождения в лидеры вышел Кирилл Баранов.

«Благодарим всех участников, тренеров и зрителей за поддержку! Надеемся, что такие соревнования состоятся еще не раз. Они помогают развивать детский спорт и пропагандировать активный образ жизни» — сказал координатор проекта «Детский спорт» Владимир Акимов.

Состязание состоялось в спортивном комплексе «Олимп». Игры провели благодаря партийному проекту «Детский спорт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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