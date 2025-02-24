Первенство по лыжным гонкам в свободном стиле прошло в Лыткарине

В округе состоялось открытое первенство по лыжным гонкам в свободном стиле «Лыткаринская лыжня». Мероприятие собрало множество спортсменов, которые состязались на дистанциях, варьирующихся от одного до пяти километров, в зависимости от их возрастной категории.

Спортивный судья Руслан Абидулаев рассказал, в чем преимущество свободного стиля соревнований.

«Он предусматривает отсутствие ограничений на преодоление трассы. Это можно сделать как классикой, так и коньковым ходом», — отметил Руслан Абидулаев.

После того, как все спортсмены финишировали, состоялось награждение победителей и призеров в каждой возрастной группе. Им вручили грамоты и медали. Первенство прошло на лыжной трассе «Волкуша».

Главный судья соревнований Дмитрий Налетов сообщил, что в этом году погодные условия для классического стиля катания на лыжах оставляют желать лучшего.

«Снега практически нет. Если начать прокладывать лыжню, то можно легко достать до земли. То, что здесь с огромными усилиями удалось создать лыжную трассу, заслуживает искреннего уважения», — добавил Дмитрий Налетов.