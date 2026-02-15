Первенство по лыжному спорту среди работников «Мособлпожспаса» определило лидеров

С 11 по 12 февраля на лыжной базе «Волкуша» в подмосковном Лыткарино прошло первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному спорту. Почти пятьдесят спортсменов, объединенных в десять команд, боролись за личные и командные медали.

Начальник учебного центра Александр Гаврилов отметил, что лыжный спорт — один из шести видов спартакиады по прикладным и массовым видам спорта. «Лыжи — прекрасный вид спорта, способствующий укреплению здоровья», — сказал он.

В первый день участники соревновались в гонке на пять километров. Лидером стал представитель территориального управления №9 Александр Коробов, преодолев дистанцию за 13,4 минуты. Второе место занял Павел Буданов из территориального управления №11 с результатом 14,57 минуты. Третьим пришел Игорь Антошин из территориального управления №8, его время — 15,00 минуты.

По итогам общекомандного зачета первое место заняла команда территориального управления №9 с суммарным временем 45,25 минуты. Второе место у территориального управления №8 с результатом 47,07 минуты. Третье место заняла команда территориального управления №1 с результатом 49,15 минуты.

Во второй день спортсмены соревновались в эстафете три по пять километров. Первое место вновь заняла команда территориального управления №9. Второе место у лыжников территориального управления №1. Третье место заняла команда территориального управления №8.

Победители и призеры получили кубки и грамоты. Мероприятие стало настоящим спортивным праздником для всего коллектива Московской областной противопожарно-спасательной службы.