Первенство по легкой атлетике прошло в Лыткарине

В округе на стадионе второго корпуса гимназии № 7 прошло открытое первенство по легкой атлетике, которое собрало более 60 юных спортсменов из разных городов Подмосковья. В числе участников были не только представители Лыткаринского округа, но и гости из Люберец, Раменского, Подольска и других населенных пунктов региона.

Соревнования проходили в течение первого дня на дистанциях 100 и 400 метров. Участвовали спортсмены 2010–2015 годов рождения.

Тренер-преподаватель по легкой атлетике Дмитрий Жарков рассказал, что первенство проводится дважды в год — весной и осенью, что позволяет спортсменам регулярно проверять свои силы и улучшать результаты.

«За каждым стартом внимательно следят судьи, которые смотрят за соблюдением правил. Например, за фальстарт или выход за пределы беговой дорожки спортсмена могут дисквалифицировать», — добавил Дмитрий Жарков.

Победители и призеры первенства будут награждены медалями, грамотами и памятными призами.