Первенство по художественной гимнастике прошло в Серпухове

Соревнования «Серпуховские надежды» собрали спортсменок из 10 городов. В первенстве приняли участие 25 команд, которые показали свои программы с предметами и без них.

Самые юные гимнастки, делающие первые шаги в спорте, представили базовые навыки, а старшие участницы выступали по программе мастеров спорта, демонстрируя владение всеми четырьмя видами предметов: обручем, мячом, булавами и лентой.

Зрители, собравшиеся во Дворце спорта «Надежда», увидели не только сложные технические элементы, но и профессионально поставленные выразительные композиции.

Серпухов представляли команды нескольких спортивных организаций: секции Дворца спорта «Надежда», спортивных клубов «Движение» и «Созвездие», спортивной школы «Зубренок». Гимнастки показали высокий уровень мастерства и волю к победе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.