Первенство по художественной гимнастике памяти Анатолия Микитюка прошло в Мытищах

В мытищинской спортшколе «Авангард» почтили память бывшего директора, участника СВО Анатолия Микитюка. 7 февраля здесь состоялся турнир по художественной гимнастике, в котором выступили 150 воспитанниц из округа.

Анатолий Николаевич возглавил «Авангард» в 2020 году. Осенью 2023 года он принял решение отправиться добровольцем в зону спецоперации.

«Уходил защищать будущее детей и нашей школы. Не прощался — говорил: до встречи», — вспоминают коллеги.

Судьба распорядилась иначе. За мужество и отвагу Анатолий Микитюк награжден орденом Мужества посмертно.

Почетным гостем соревнований стала вдова Елена Николаевна. Она наблюдала за выступлениями юных гимнасток, которые вышли на ковер в память о супруге.

«Анатолий Микитюк посвятил жизнь воспитанию юных спортсменов. Он многое сделал для развития волейбола и художественной гимнастики — эти виды спорта были для него самыми любимыми», — отметила глава округа Юлия Купецкая.

В результате упорной борьбы первое место завоевали Арина Иванова, Ангелина Мелештян, Айке Эсенбекова, Вероника Спорова, Екатерина Камина, Олеся Соломатина, Ева Тюпина, София Овечкина, София Соляник, Арина Осколкова и Ирина Подлипская. Также золото взяли команды «Мытищи» и «Созвездие».

Серебряными призерами стали Сафия Назаренко, Мирослава Морозова, Анна Воробьева, Мария Свиридова, Анастасия Маряськина, Мария Теренкова, Валерия Костенкова, Надежда Мотузова, Арина Зайцева, Таисия Веселова, Полина Тактаева, а также команды «Авангард» и «Звездочки».

Бронзу завоевали Аделина Равдель, Тина Шавешова, София Пашкова, Дарья Карташева, Ксения Жмур, Софья Бирюкова, Марина Макушкина, Ирина Стрекоза, Алена Русанова, Есения Мозговая, София Логинова, Татьяна Иванова и коллективы «Синички», «Мытищи 2».