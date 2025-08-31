Первенство по гребле на байдарках и каноэ прошло в Шатуре

Более 100 спортсменов приняли участие в открытом первенстве «Олимпийские надежды» в Шатуре. Оно прошло на Святом озере.

За победу поборолись сильнейшие подмосковные спортсмены до 17 лет из Шатуры, Раменского, Бронниц и Пушкино. Дистанций две: олимпийская — 200 и четыре тысячи метров.

Один из участников Егор Ермачков из Шатуры греблей занимается уже семь лет. Юноша неоднократно становился призером всероссийских турниров. В этот раз он также показал быстрый старт и одержал уверенную победу на финише.

В целом победителей определяли в трех возрастных группах. Всего разыграли 26 комплектов наград.

Отметим, что гребля в Шатуре — популярный вид спорта. В секции занимаются больше 50 спортсменов. Они регулярно показывают высокие результаты на состязаниях разного уровня — как областных, так и всероссийских чемпионатов.