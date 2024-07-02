Первенство по футболу среди дворовых команд пройдет в Лобне 12 июля

В городском округе Лобня открыта регистрация команд для участия в Первенстве муниципалитета по футболу среди подростков в возрасте 12-14 лет. Старт соревнований намечен на 12 июля.

Турнир проводится с целью способствовать развитию спортивных навыков и сплочению молодежи через спортивные соревнования. Мероприятие пройдет на спортивной площадке «Академии спорта» в формате 6×6. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное.

Напомним, что городской округ Лобня активно развивает спортивную инфраструктуру. В конце прошлого года на территории школы «Академия спорта» была открыта новая многофункциональная площадка, что способствует разнообразию спортивных мероприятий и занятий для жителей города.

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