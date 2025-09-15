Первенство по футболу прошло в Луховицах

В округе завершилось первенство по футболу среди мужских команд группы «Б», сезона 2025 года, кульминацией которого стала победа команды «Феникс» из села Врачово-Горки. По словам организаторов турнира, в борьбе за лидерство команда продемонстрировала высокий уровень мастерства, завоевав звание чемпиона.

В 14 туре соревнований команда «Феникс» одержала победу над командой «Заречье» со счетом 4:1. Это позволило «Фениксу» за один тур до окончания первенства гарантировать себе первое место в турнирной таблице и завоевать одну из двух путевок в группу «А» на следующий футбольный сезон.

В заключительном туре борьба развернется между командами «Авиатор» и «Заречье». «Авиатор» примет на своем поле «Орион» из села Головачево, а «Заречье» сразится с командой «Орешково». Исход этих матчей определит, кто станет обладателем второй путевки в группу «А».

Болельщиков и любителей футбола ждут матчи последнего тура, которые определят окончательный состав участников группы «А» в следующем сезоне.