Первенство по футболу начнется в Павловском Посаде 25 мая

Уже в эти выходные в Павловском Посаде стартует открытое первенство по футболу в формате 11×11 среди мужских команд городского округа. Матчи будут проходить еженедельно.

Поддержали проведение турнира местные отделения Всероссийской организации «Боевое Братство» и Фонда «Защитники Отечества», а также администрация округа. Участниками станут восемь команд из Павловского Посада и соседних муниципалитетов.

Соревнования будут проходить каждое воскресенье. Первые состоятся 25 мая.

«Все команды достойны победы! Уверен, соревнования пройдут на высшем уровне! Приглашаем команды к участию, а зрителей — поддержать своих фаворитов!» — прокомментировал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Расписание матчей есть на страницах администрации Павлово-Посадского округа в социальных сетях.